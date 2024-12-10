"الحريفة" يتصدر المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - في موسم الشتاء لعام 2024، مجموعة من الأفلام السينمائية بدور العرض المصرية، ما بين أعمال رومانسية، اجتماعية، وأخرى مليئة بالإثارة والتشويقومن أبرز الأفلام التي جذبت الأنظار: "الهوى سلطان"، "وداعًا حمدي"، "الحريفة"، "المخفي"، و"الفستان الأبيض".

"الحريفة" يتصدر شباك التذاكر



حقق فيلم "الحريفة" أعلى إيرادات ليلة أمس، حيث بلغت 4،453،617 جنيهًا الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا ويضم نخبة من النجوم الشباب مثل نور النبوي وأحمد غزي، إلى جانب ضيوف شرف مميزين كآسر ياسين وأسماء جلال ومن إخراج كريم سعد وتأليف إياد صالح، مع ظهور خاص لنجم الكرة المعتزل مايكل أوين.

"الهوى سلطان": قصة رومانسية بعائدات متوسطة



جاء فيلم "الهوى سلطان" بإيرادات بلغت 600،447 جنيه، تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويستعرض تحول العلاقات بين الأصدقاء بسبب العواطف. الفيلم من بطولة منة شلبي وأحمد داود، وإخراج هبة يسري.

"وداعًا حمدي"



سجل فيلم "وداعًا حمدي" إيرادات منخفضة بلغت 8،870 جنيه فقط، يضم العمل كوكبة من النجوم مثل شيرين رضا وآية سماحة، وهو من تأليف السيد عبد النبي وإخراج محمود زهران.

"مين يصدق؟"



حقق فيلم "مين يصدق؟" إيرادات 87،991 جنيه، ويسرد قصة "نادين"، التي تتورط مع شاب محتال في سلسلة من عمليات النصب. العمل من بطولة جايدا منصور ويوسف عمر وإخراج زينة عبد الباقي.

"الفستان الأبيض" و"المخفي": إيرادات متواضعة



بلغت إيرادات "الفستان الأبيض" 2،104 جنيه، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح. في حين حقق فيلم "المخفي" 1،616 جنيه، حيث يقدم قصة شاب يواجه تحديات بسبب طبيعته الصادقة، بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود حافظ، وإخراج محمد الشورى.

"ولاد رزق 3" يكافح للحفاظ على بريقه



رغم نجاح أجزائه السابقة، جاءت إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" منخفضة، حيث بلغت 1،223 جنيه. الفيلم يضم نجومًا بارزين مثل أحمد عز وعمرو يوسف، ويشهد مشاركة الملاكم العالمي تايسون فيوري، العمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

موسم شتاء حافل بالإثارة والتنوع



تستمر المنافسة بين الأفلام السينمائية لتقديم الأفضل لجمهور السينما المصرية، في ظل تفاوت واضح في الإيرادات، ما يعكس تنوع الأذواق بين المشاهدين وتفاوت جاذبية الأعمال المطروحة.