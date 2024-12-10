"ناقة" يحصد جائزة "فاصلة" كأفضل فيلم سعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حصد فيلم "ناقة" للمخرج مشعل الجاسر جائزة أفضل فيلم سعودي بالنسخة الأولى من مسابقة "فاصلة" لأفضل فيلم سعودي لعام 2023/2024 بدورتها الأولى بعد منافسة بين 12 فيلم سعودي طرحت خلال فترة المسابقة.

عرض فيلم “ناقة”



وعرض "ناقة" للمرة الأولى في مهرجان "تورنتو السينمائي" عام 2023 ضمن برنامج "اكتشاف" بجانب عرضه في النسخة الماضية من مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي"، وهو من إنتاج "نتفلكس" و"استديو تلفاز 11" مع المعتز الجفري، ومن بطولة أضوى بدر ويزيد المجيول والتجربة الأولى لمخرجه مشعل الجاسر في الأفلام الروائية الطويلة.



وشكلت لجنة تحكيم الجائزة من رئيس الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي"، الناقد أحمد شوقي، بالإضافة إلى العضو المؤسس بجمعية الأفلام وعضو الاتحاد الدولي للنقاد الدكتور محمد البشير مع الناقد السينمائي السعودي فراس الماضي.

قصة فيلم “ناقة”



ويروي الفيلم قصة شابة تقطّعت بها السبل في الصحراء للعودة إلى منزلها قبل فترة حظر التجوّل، تحت تهديد العقاب الشديد من والدها الصارم.

وقالت لجنة التحكيم إن اختيار الفيلم جاء "لجرأته وقدرته على الخروج عن المألوف، ولتعبيره عن صوت جيل جديد شاب، ولتوظيفه كل أدوات الوسيط السينمائي البصرية والصوتية في خلق تجربة مشاهدة شيقة، حافلة بالتفاصيل المؤثرة، ولقدرته على فتح أبواب النقاش، بل والجدل والاختلاف".



واعتبرت أن اختيار الفيلم يأتي لكون العمل قدم "ما تحتاجه السينما السعودية لترسيخ حضورها كعنصر فكري وثقافي وفني مكوّن لعقلية الإنسان المُعاصر في المملكة".



وتنافس على الجائزة وفق الضوابط التي وضعت 12 فيلم سينمائي سعودي هي "مندوب الليل"، "ناقة"، "حوجن"، "أحلام العصر"، "السنيور"، "نورة"، "آخر سهرة في طريق ر"، "أمس بعد بكرة"، "هجان"، "أنا الإتحاد"، "جرس انذار" و"بسمة".



وجاء اختيار هذه الأفلام للمنافسة في المسابقة لانطباق شروط التنافس عليها والتي تضمنت اشتراطات عدة من بينها أن يكون الفيلم روائي طويل بمدة تتجاوز 60 دقيقة وعرض بالصالات السينمائية السعودية أو على المنصات الرقمية خلال الفترة من أول نوفمبر 2023 وحتى 31 أكتوبر 2024، مع حصوله على الموافقات والتصاريح اللازمة للتصوير وإجازة العرض.