نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كندة علوش تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة كندة علوش تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صدمت جمهورها، عقب حذفها الصورة التي أكدت من خلالها شفائها من مرض السرطان، دون توضيح الأسباب التي دفعتها لذلك.

منشور كندة علوش

وكانت كندة علوش قد أعلنت منذ أيام قليلة عن شفاءها التام من مرض السرطان، بعد رحلة علاجية طويلة، وكشفت عن ذلك الأمر من خلال منشور لها عبر صفحتها السخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة:" اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركولي 8/12/2024".

منشور كندة علوش

تفاصيل اصابة كندة علوش بالسرطان

والجدير بالذكر أنه قد أعلنت كندة علوش عن تفاصيل اصابتها بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني سابق لها، حيث تحدثت عن بداية معرفتها خبر اصابتها بمرض السرطان، قائلة:" أول ما عرفت إن عندي الموضوع دة، الله أعطاني إحساس إني أعالج الموضوع لحالي، وحسيت إن مشاركة ناس كتير سواء أصدقاء أو جمهور تشتيت مش قادرة عليه".

وأضافت: "عايزة أقول لكل أم وسيدة وامرأة تمر بهذا الموضوع إنت قوية، الله عاطيكي قوة ما ممكن تتخيليها، وإذا قدرتي تتقبلي الموضوع بإيجابية وحب ورضا راح تعدي منها دون خوف".

وتابعت: "طبعا كان معي زوجي وأسرتي وأهلي والأصدقاء، لكن حسيت إذا مشيت الطريق لحالي راح أكون أكتر تركيز وأتعلم من التجربة".