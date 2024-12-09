بالأحمر.. حسناء سيف الدين تخضع لجلسة تصوير بفستان مثير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:25 مساءً - خضعت الفنانة حسناء سيف الدين إلى جلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها فستان أحمر صيفى مثير رغم برودة الطقس، جاءت الجلسة لاستعداد حسناء لمسلسل خليجى جديد ستعلن عن تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة، وظهرت في الصور بتسريحة شعر إنسيابية مع قصة فرنشة وميكب صارخ مع أحمر شفاه متسق مع الفستان.



كان أخر أعمال الفنانة حسناء سيف الدين، أغنية "نبذة سريعة"، من كلمات محمود البحيرى، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر أحمد وجيه، إشراف غنائى دكتورة أمل إبراهيم، وتم تسجيل الأغنية بأستوديو AW، وهى من إخراج محمد الكشكى، ومدير تصوير مصطفى مجدى.



ويتواجد في العلب للفنانة حسناء سيف الدين مقررا عرضه خلال الفترة المقبلة، مسلسل "الشبكة" والذى تم تصويره في دبي، سيناريو وإخراج الأردنى سامر خضر، وإنتاج المنتج إبراهيم القشعمى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية منهم: من مصر حسناء سيف الدين، من سوريا: خالد القيش يزن السيد وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي، ومن الأردن عبد الرحمن خضر، وكاترين علي وجميل براهنة، أنور خليل.

آخر أعمال الفنانة حسناء سيف



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة حسناء سيف الدين، مسلسل "بـ100 راجل"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي، وشارك في بطولة سمية الخشاب، ومحمد رضوان ومحمود عبد المغني وحسناء سيف الدين ومحمد خميس ونانسي صلاح ونجوم آخرين، وإخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

حسناء سيف في حرب نفسية

كما عرض لها مؤخرا خارج سباق رمضان مسلسل "حرب نفسية" وحقق ردود فعل واسعة، وجسدت حسناء من خلاله شخصية "غادة" التي يتم خطفها وتعذيبها ويحقق في خطفها الرائد حسن، الذي يجسد دوره الفنان المصري الراحل مصطفي درويش في آخر أعماله قبل رحيله العام الماضي.

أبطال مسلسل حرب نفسية

والمسلسل بطولة أروى جودة، ومصطفى درويش وجيهان خليل، وأشرف زكي، وعصام السقا، وحسناء سيف الدين، وأيمن عزب. ومحمد الدقاق، والقديرة هالة فاخر، وهو تأليف أيمن الشاايب، وإخراج أحمد شفيق.