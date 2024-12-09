قصور الثقافة تشارك في احتفالية ذوي الهمم بالأسمرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بأرض الملاعب بالأسمرات، من خلال فرع ثقافة القاهرة، والمعدة ضمن خطة وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال الأسمرات بقيادة المايسترو سعيد توفيق وقدمت مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية، بجانب فقرة التنورة لأحمد موسى.

كما نفذت ورشة حكي بتحريك العرائس قصة "نبيلة والأمنية الجميلة" مع ذكر الدروس المستفادة منها للدكتور حسام قطب،الباحث في الإعلام وثقافة الأطفال، بالإضافة إلى مسرح عرائس عن الأمانة، ومسابقة ثقافية، وورشة حكي، بالإضافة إلى ورشة تمكين ثقافي "تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة" باستخدام بازل تعليمي.

أوضحت د. ابتهال العسلي، مدير عام فرع القاهرة، أن المشاركة تأتي احتفاء بأبنائنا من ذوي الهمم في يومهم العالمي، من أجل التأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع، وإشراكهم فى جميع جوانب الحياة والتنمية.

كما أكدت على الدور الفعال الذى تقوم به قصور الثقافة في الاهتمام بذوي الهمم من خلال تقديم خدمات ثقافية وفنية هادفة تساعد في تنمية وتطوير قدراتهم.

أقيمت الأنشطة تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى، برئاسة لاميس الشرنوبي، وقدمها فرع ثقافة القاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وبحضور المهندس حسن الغندور مدير الدعم والتمويل بالصندوق، وبعض مسئولي الإدارات والأقسام بالفرع، ولفيف من الحضور، وتأتى استمرارا لما تقدمة الهيئة العامة لقصور الثقافة من احتفالات باليوم العالمي لذوى الهمم بالقاهرة والمحافظات.