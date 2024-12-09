نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تنظم ملتقى لأطفال الغربية ضمن مبادرة "بداية جديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الفعاليات التثقيفية والفنية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ورش فنية لاكتشاف المواهب



تضمنت الفعاليات، التي أقيمت بمدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات، ورشًا فنية متعددة، شملت الرسم لاكتشاف مواهب الأطفال، ورشة لتعليم صناعة المشغولات اليدوية، وورشة فنية للتلوين شارك فيها عدد كبير من طلبة وطالبات المدرسة. واختُتمت الفقرات بتوزيع جوائز تحفيزية على الأطفال المشاركين.

مجلة "الموهوبين" وورشة حكي



قام الأطفال بتصميم مجلة حائط تحت عنوان "الموهوبين"، واستمعوا إلى ورشة حكي تناولت موضوعات مثل أهمية مساعدة الغير، التحاور السلمي، واحترام الرأي الآخر. دارت النقاشات حول مفهوم النسيج الواحد للمجتمع المصري، الذي يُعد رمزًا للوحدة الوطنية.

أنشطة فنية وترفيهية للأطفال



شهدت الفعاليات فقرة فنية تضمنت رسم العلم المصري على وجوه الأطفال، مما أضفى أجواء من البهجة والمتعة.

كما تم التطرق إلى دور الوحدة الوطنية كقيمة أصيلة للمجتمع المصري، وتعزيز مفاهيم المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع.

تنظيم وإشراف قيادات ثقافية وتنفيذية



تم تقديم الفعاليات بإشراف فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

وأُقيمت الأنشطة في عدد من المواقع الثقافية، منها مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة المحلة، وقصر ثقافة غزل المحلة. حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالغربية، من بينهم د. محمود عيسى، نائب المحافظ، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.