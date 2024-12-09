"هترتاحوا لما أقعد في البيت".. هند عاكف ترد على منتقديها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة هند عاكف رسالة حادة لمنتقديها الذين يهاجمونها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعليقات السلبية تؤثر بشكل كبير على الفنانين، مؤكدة أنها تعمل لإسعاد الجمهور وليس لإثارة الجدل.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج “قعدة صفا” الذي تقدمه الفنانة صفاء جلال على قناة Ten.

رد هند عاكف على التعليقات السلبية



وقالت هند عاكف:“في البداية كنت بتضايق جدًا من التعليقات السلبية وأزعل وأقول ليه؟ إحنا بنشتغل عشان نسعد الجمهور، لكن للأسف بعض الكومنتات السلبية بتأثر على الفنان بشكل كبير. هل أنتم عايزين الفنانين يقعدوا في البيت؟ طب لو قعدنا في البيت، الدنيا هتمشي إزاي؟”.

شائعة الارتباط بكريم عبد العزيز



وعن شائعات ارتباطها بالفنان كريم عبد العزيز، أوضحت هند: “كريم عبد العزيز حبيبي وزميلي، وأنا بموت فيه كفنان، لكن ما قلتش اللي هما قالوه. كل ده عشان حضراتكم تتفرجوا على الفيديوهات وتصدقوا الشائعات مش كل حاجة بتتكتب على المواقع صح.”

فكرة التريند والشائعات المفتعلة



وأضافت: “في ناس بيقولوا لي أعملي شائعة على نفسك عشان تطلعي تريند. رديت عليهم، وقلت: ليه؟ لو عايز تنتقد هند، انتقدني كفنانة على شغلي في مسلسل، أو مسرحية، أو فيلم حتى لو ما عجبتكش، انتقدني فنيًا، مش بشائعات وتزييف.”

أهمية الاحترام ومحاربة التنمر



اختتمت هند عاكف حديثها بالتأكيد على أهمية الاحترام في التعامل مع الفنانين، معتبرة أن التنمر والسخرية أسلوب غير إنساني ويؤذي الجميع.