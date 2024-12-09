صالون الأوبرا الثقافي يناقش فلسفة تصوير العدو في الفن المصري القديم بالمسرح الصغير

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار جهود وزارة الثقافة الهادفة إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والفني المصرى بمختلف عصوره تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشاطها الثقافي والفكري صالونًا ثقافيًا بعنوان "فلسفة تصوير العدو في الفن المصري القديم".

تفاصيل صالون "فلسفة تصوير العدو في الفن المصري القديم"

ويستضيف خلاله الدكتور عمر المعتز بالله المتخصص في تاريخ الفن المصرى القديم والمحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة ويدير الصالون الإعلامية هدى عبدالعزيز وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 10ديسمبر على المسرح الصغير.



معلومات عن الدكتور عمر المعتز بالله

يذكر أن الدكتور عمر المعتز بالله محُاضر أكاديمي وكاتب ومدير ثقافي مصري متخصص في تراث وتاريخ وفلسفة الفن المصري القديم وعلومه،له عدة مؤلفات ومقالات وأبحاث علمية في الإقتصاد الثقافي وتنمية الموارد التراثية والمعرفية وشارك فى العديد من الفعاليات والمحاضرات العامة في مجالات الفنون والإدارة والعلوم التاريخية المتعلقة بنشر الوعي بالحضارة المصرية القديمة سعيًا لتعزيز التقارب الثقافي بين المصرى المعاصر والمصرى القديم من خلال تعميق فهم وتفعيل دور التراث كمحرك رئيسي للتنمية والنمو والتطوير والتغيير.