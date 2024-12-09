نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، يوم الجمعة المقبلة 13 ديسمبر الجاري في دبي، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

شيرين عبدالوهاب

حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت





وفي سياق آخر، أحيت شيرين مؤخرًا حفلًا في الكويت، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت الحفل بأغنية "ميدلي شيرين" ثم تلتها مجموعة من الأغاني المحبوبة مثل "ومين اختار"، و"آه ياليل"، و"على بالي"، بالإضافة إلى أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

على صعيد آخر، حقق ألبوم شيرين الجديد نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأغاني على منصات الموسيقى المختلفة، ومن المتوقع أن تستمر حفلاتها في مختلف الدول العربية خلال الفترة المقبلة.