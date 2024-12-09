نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طلاقها ..هل ستنتقم إنچي المقدم من صبا مبارك بـ وتر حساس ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تواجه صبا مبارك عقبة جديد بعد أن استقرت حياتها خلال أحداث مسلسل وتر حساس ، بتنازل طليقها عن حضانة ابنتها غالية، وظهور براءتها أمام أفراد العائلة في تهمة قتل ابن خالتها وزوجها السابق حسن.



تجديد اتهامات إنچي المقدم لـ صبا مبارك

جددت إنچي المقدم التهديدات إلى صبا مبارك خاصه بعدما خسرت كل شئ بطلاقها من محمد علاء كاميليا سلمى أنها سوف تجعل حياتها جحيم ولن تتركها فهل ستسطيع فعل ذلك ؟

أحداث وتر حساس



وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.



فريق عمل “وتر حساس”





مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.



آخر أعمال صبا مبارك



وكان آخر أعمال صبا مبارك هو مسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.





آخر أعمال صبا مبارك السينمائية



وايضا شاركت في فيلم السرب الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من: مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، صبا مبارك، أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، أحمد حاتم وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات