نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Gladiator 2" يواصل حصد الملايين عالميًا: عودة أسطورية بتوقيع ريدلي سكوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم Gladiator 2 إيرادات تجاوزت 338.3 مليون دولار عالميًا منذ إطلاقه في 22 نوفمبر الماضي. انقسمت الإيرادات بين 123.9 مليون دولار من شباك التذاكر الأمريكي و214.4 مليون دولار من الأسواق العالمية، ما يعكس جاذبية الفيلم في مختلف أنحاء العالم.

نجوم جدد وقصة ممتدة من الأسطورة

يتولى النجم بول ميسكال دور "لوسيوس"، ابن شقيق "كومودوس" (الذي جسده خواكين فينيكس في الجزء الأول)، ليواصل قصة متشابكة مع إرث "ماكسيموس" (راسل كرو). انضم أيضًا نخبة من النجوم مثل دينزل واشنطن، بيدرو باسكال، كوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ما أضاف تنوعًا وجاذبية لفريق التمثيل.

ريدلي سكوت يعود بروح ملحمية

بقيادة المخرج ريدلي سكوت، يستكشف الفيلم رحلة "لوسيوس" من العبودية في الكولوسيوم إلى البحث عن القوة لإعادة مجد روما لشعبها، مستندًا إلى رؤية بصرية وقصة تحمل بُعدًا إنسانيًا وتاريخيًا عميقًا.

ما الذي يميز "Gladiator 2"؟

يمثل الفيلم عودة مُنتظرة لسلسلة غلادييتور بعد أكثر من عقدين من الزمن، حيث أعاد إحياء أجواء الفيلم الأصلي بلمسات جديدة ومشاهد ملحمية جعلته أحد أكثر الأعمال السينمائية ترقبًا هذا العام.