مسلسل "موعد مع الماضي" يتصدر التريند وينال إعجاب الجمهور

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أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل «موعد مع الماضي»،نجاح كبير ونال إعجاب الجمهور، بسبب اختلاف فكرته، وأحداثه المتلاحقة، حيث تدور أحداثه في إطار جريمة قتل شقيقة آسر ياسين، والتي قدمت دورها الفنانة هدى المفتي.

وتصدر المسلسل مؤشرات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقاته الثمانية عبر منصة «نتفليكس».

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"



ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.



أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"



والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.