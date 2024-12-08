نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. أشرف عبد الباقي وصناع مين يصدق ضيوف منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الخميس المقبل، الفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة وصناع فيلم مين يصدق في برنامج معكم.

موعد عرض حلقة زينة أشرف عبدالباقي ووالدها مع منى الشاذلي

وأعلنت الإعلامية منى الشاذلي عبر إنستجرام، استضافتها لـ زينة ووالدها وأبطال فيلم مين يصدق، ومن المقرر إذاعة الحلقة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً على قناة ON.

تفاصيل حلقه زينة أشرف عبد الباقي في برنامج مني الشاذلي

وستكشف زينة أشرف عبدالباقي خلال اللقاء كواليس التحضير لفيلمها، كما يتحدث أشرف عن دوره في الفيلم ورأيه في خوض ابنته تجربة الإخراج، ويكشف أبطال العمل كواليس تصويره.

قصة فيلم مين يصدق

ويتناول فيلم مين يصدق قصة فتاة من عائلة ثرية اسمها نادين، والتي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى باسم، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

ويظهر في فيلم مين يصدق عدد من النجوم كضيوف شرف ومنهم أشرف عبدالباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد وعارفة عبدالرسول، ويقدم بطولته يوسف عمر وجيدا منصور، والفيلم من فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن سيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإخراج زينة عبدالباقي.

أحدث أعمال أشرف عبدالباقي

ويذكر ان الفنان أشرف عبدالباقي ينتظر عرض فيلم هيبتا 2 من بطولة كريم فهمي ومنة شلبي، والذي يظهر أشرف خلاله ضيف شرف، والعمل قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.