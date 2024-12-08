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أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "موعد مع الماضي" يتصدر مشاهدات نتفليكس بعد يومين من طرحه

مسلسل "موعد مع الماضي" حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على منصة نتفليكس، حيث تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر بعد يوم واحد فقط من إطلاقه، ونال المسلسل إشادة واسعة من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل قصته المشوقة وأداء فريق العمل المميز، مما جعله تجربة مليئة بالإثارة والتشويق.



نال مسلسل "موعد مع الماضي" اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بقصته المثيرة وأداء أبطاله المتميز، ويقدم العمل تجربة غنية تجمع بين التشويق والإثارة، ما ساهم في تحقيقه صدى إيجابيًا كبيرًا فور إطلاقه.

مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي بدأ عرضه حصريًا على نتفليكس في 6 ديسمبر 2024، يتكون من 8 حلقات مشوقة. تدور أحداثه حول رحلة "يحيى" (آسر ياسين) للكشف لغز مقتل شقيقته "نادية" في مصر، مع تصاعد التوترات، تصبح الشخصيات مشبوهة، ويبدأ المشاهدون بالتساؤل: هل ستُكشف الحقيقة أم ستظل الأسرار خفية؟

بدأ عرض مسلسل "موعد مع الماضي" حصريًا على منصة نتفليكس في 6 ديسمبر 2024. يتألف المسلسل من ثماني حلقات، ويقدم قصة مثيرة تدور أحداثها في مصر، حيث يسعى "يحيى" (آسر ياسين) لكشف لغز مقتل شقيقته "نادية". مع تصاعد الأحداث، تصبح جميع الشخصيات مشبوهة، مما يثير تساؤلات حول ظهور الحقيقة أو بقاء الأسرار طي الكتمان.

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، وصبا مبارك، وغيرهم من النجوم.