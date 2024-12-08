انت الأن تتابع خبر إيهاب فهمي يستقيل من منصب مدير المركز القومي للمسرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، كتب إيهاب فهمي: "كل الشكر لوزير الثقافة، أحمد هنو، وخالد جلال، رئيس قطاع المسرح، وكل زملائي بالمركز القومي للمسرح. لقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار في العمل بمنصبي بتاريخ 3 نوفمبر 2024، وقد تم قبول اعتذاري اعتبارًا من اليوم. كل الشكر، ودائمًا جميعًا في خدمة الوطن".

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