انت الأن تتابع خبر إيهاب فهمي يستقيل من منصب مدير المركز القومي للمسرح والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، كتب إيهاب فهمي: "كل الشكر لوزير الثقافة، أحمد هنو، وخالد جلال، رئيس قطاع المسرح، وكل زملائي بالمركز القومي للمسرح. لقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار في العمل بمنصبي بتاريخ 3 نوفمبر 2024، وقد تم قبول اعتذاري اعتبارًا من اليوم. كل الشكر، ودائمًا جميعًا في خدمة الوطن".
آخر أعمال إيهاب فهمي
- يُذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي كان مسلسل "برغم القانون"، حيث شارك في بطولته مع مجموعة من الفنانين، منهم إيمان العاصي، وهاني عادل، ومحمد القس، وليد فواز، وجوري بكر، وفرح يوسف، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، ومحمد ومحمود عبدالعزيز. المسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام، ومن إنتاج شركة فنون مصر.