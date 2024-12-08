انت الأن تتابع خبر ليلى علوي عن خسارتها للوزن: مرتاحة نفسيا جدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وكشفت علوي خلال لقائها مع ET بالعربي: "بعد شهر أغسطس في المصيف عملت دايت وخسيت 8 كيلو تقريبا مرتاحة نفسيا جدا".

وكانت ليلى علوي كشفت أسرار حفاظها على جمالها موضحة أنها تتبع بعض الخطوات الصحية لذلك.

وأضافت ليلى علوي: "بحافظ على بشرتي عن طريق شرب المياه بكثرة ودا اللي اتعلمته من والدتي، وبشرب كرفس وبقدونس، مع تنضيف البشرة باستمرار واتعلمت إني متعرضش للشمس لفترات طويلة من دون استخدام كريمات البشرة اللي بتحمي من أشعة الشمس".

على جانب آخر، انتهت ليلى علوي مؤخرا من تصوير أحدث أفلامها "المستريحة.

فيلم "المستريحة" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن ليلى علوي وبيومي فؤاد شاركا في العديد من الأفلام السابقة سويا، مثل "ماما حامل" وشاركهما البطولة كل من هدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى ومصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.