بدموع الفرح.. نجوم سوريا يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد حرص عدد من النجوم السوريين على التفاعل مع الأحداث الجديدة وسقوط النظام في سوريا فجر اليوم 8 ديسمبر 2024 وانته إقرأ المزيد

حرص عدد من النجوم السوريين على التفاعل مع الأحداث الجديدة وسقوط النظام في سوريا فجر اليوم 8 ديسمبر 2024، وانتهاء حقبة بشار الأسد.

عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا وعبروا عن فرحتهم بهذا الحدث وبعضهم لم يتمالك دموعه من الفرحة.

كتبت الفنانة أصالة: "مانمت بس مرتاحه وعندي صحوة بتنسيني النوم ليالي طويلة مبروك فرحة أهلي وأحبابي الطيبين اللي عم يحافظوا على الفرح يعلى صوته ويوصل لحدود السما مبروك يا شباب سوريا العظام يا مستقبل بيليق باسم سوريا العظيمة".

وكتبت الفنانة أمل عرفة: "الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير …..له مذاق ما عرفناه منذ عمري!! مبروك سوريا الجديدة".

ونشرت الفنانة كندة علوش صورتها مع زوجها الفنان عمرو يوسف وظهر على ملامحها البكاء وكتبت" صباح الفرح، شايفين عيوني".

ولم يتمالك الفنان سامر المصري دموعه ونشر فيديو قال فيه: "استنيني يا أمي استنيني أخيرا هاجي أشوفك يا أمي 14 سنة يا أمي، مبروك يا سوريا مبروك عاشت إيدكم يا أبطال، مبروك يا أهل سوريا مبروك لكل شاب تغرب ولكل طفل ولكل بنت من سوريا اتغربت الرحمة للشهداء اللي ضحوا بدمهم الطاهر لنعيش هذه اللحظة".

وكتب الفنان "عابد فهد": "عمار يا سوريا عمار يداً بيد نصنع مستقبلا جديداً بلا خوف نعيش في وطن للجميع".

كما ظهر الفنان معتصم النهار في بث مباشر وهو يبكي ويتحدث عن الفترة الصعبة التي عاشها خلال السنوات الماضية.