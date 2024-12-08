نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تحتفي بالفنان شادي عبد السلام فى المسرح الصغير وأوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى تحت عنوان "يوم شادى عبد السلام" فعاليات مميزة مساء الأربعاء ١١ ديسمبر.

أبرز الأفلام في دار الأوبرا

تتضمن عرض فيلمى "جيوش الشمس" و"آفاق" تأليف وإخراج شادى عبد السلام فى السادسة مساء بأوبرا دمنهور، ويعقبه لقاء يديره الفنان أحمد النبوى مع الناقد السينمائي الدكتور محمد عبد الغنى مصطفى، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار برنامج احتفال الوزارة باسم الفنان الكبير شادى عبد السلام.

شادي عبد السلام الفرعون العاشق في عيون المبدعين



كما يقام في السابعة مساء نفس اليوم على المسرح الصغير بالأوبرا صالون ثقافي تحت عنوان "شادي عبد السلام الفرعون العاشق في عيون المبدعين" بمشاركة المخرج السينمائي جمال قاسم، المصور السينمائي سمير فرج، الناقد السينمائى سامح فتحي، الفنان سيف أبو النجا، الفنان وليد عوني، ويديره الأستاذ بشير شوشة وتقدمه الدكتورة نجوى صابر.

نبذة عن المخرج شادي عبد السلام



يذكر أن المخرج شادي عبد السلام ولد فى مارس ١٩٣٠ بمحافظة المنيا، وتخرج في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، درس فنون المسرح في لندن والتحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحصل على درجة الامتياز في العمارة، أتيحت له فرصة دخول عالم السينما عن طريق المخرج صلاح أبوسيف من خلال فيلم "الفتوة"، عمل مصممًا للديكور ومساعدا للمهندس رمسيس واصف، عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام أغلبها لمخرجين أجانب منها وإسلاماه والفيلم الإيطالى (الحضارة ) والأمريكى (كليوباترا ) والبولندي (فرعون )، كما صمم الديكورات والملابس للفيلم التاريخى الكبير الناصر صلاح الدين، إلى ان أخرج العديد من الأعمال السينمائية والتسجيلية الهامة منها فيلم "المومياء.. يوم أن تحصى السنين" الذى حصد الكثير من الجوائز العالمية، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى تاريخ السينما العالمية.

