نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محققًا أعلى إيراد يومي.. الحريفة 2 يكتسح الإيرادات ويقترب من 30 مليون في أول 4 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم الحريفة2 "الريمونتادا" من اكتساح شباك التذاكر من أول نزوله في السينمات يوم الأربعاء الماضي، وحقق إيرادات تصل إلى 30 مليون جنيه، وليس فقط بل حقق رقمًا قياسيًا جديدًا كأكبر إيراد يومي يحقق في السينمات خارج أيام الأعياد بعد أن حقق 10 مليون يوم الجمعة الماضية.

أحداث فيلم الحريفة2

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، مما جعله يحظى بإشادة النقاد والجمهور.

ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في تحقيق المزيد من الإيرادات خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الإقبال عليه في صالات العرض.

أبطال فيلم الحريفة2

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

«الحريفة 2» يعتبر الجزء الثاني من فيلم «الحريفة 1»، الذي نجح في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ75 مليون جنيه في دور العرض المصرية.