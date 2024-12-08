انطلاق تصوير مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع مسلسل "80 باكو" تصوير المشاهد الأولى من العمل، استعدادا لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025، حسبما أعلن منتجه عبد الله أبو الفتوح، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث نشر صورة للوح كلاكيت المسلسل وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل (80 باكو) رمضان 2025 على MBC مصر إن شاء الله".

أبطال العمل وأبرز الأسماء المشاركة

المسلسل من بطولة الفنانة هدى المفتي، التي ستطل بدور محوري. كما يشاركها البطولة نخبة من النجوم، بينهم:

رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، العمل من تأليف غادة عبد العال، مؤلفة مسلسل "البحث عن علا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر قوائم المشاهدة في العديد من الدول العربية. ويتولى الإخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم".

هدى المفتي.. حضور قوي في الدراما

برزت هدى المفتي سابقًا في مسلسل "مطعم الحبايب"، حيث قدمت شخصية وديدة، الفتاة العفوية المليئة بالحيوية والروح الإيجابية.

وقد أظهرت قوة شخصيتها في مشهد عاطفي عندما حثت زملاءها في المطعم على البقاء متماسكين كعائلة واحدة، مما عكس تأثيرها الكبير عليهم.

"مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وشارك فيه عدد من النجوم مثل أحمد مالك، بيومي فؤاد، وانتصار.