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ضمن فعاليات وزارة الثقافة التنويرية .. مناهضة العنف ضد المرأة فى صالون...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - إنطلاقاً من خطط وزارة الثقافة الهادفة للتنوير والتوعية المجتمعية تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى صالون أوبرا دمنهور الثقافي فى السابعة مساء الأثنين ٩ ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور بعنوان" مناهضة العنف ضد المرأة " بمشاركة الكاتبة الصحفية والروائية سلوى بكر ، الدكتورة أمل عبد السلام أبو الخير ، الدكتورة تانديار سمير ويدير اللقاء الإعلامى حسن الشاذلى ،كما يعرض فيلمين قصيرين هما ( كفن ديكولتيه )للمخرجة نانسى كمال و(فستان ) للمخرج ألبير مكرم ومدير التصوير نبيل سمير .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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