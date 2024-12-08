ضمن فعاليات وزارة الثقافة التنويرية .. مناهضة العنف ضد المرأة فى صالون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - إنطلاقاً من خطط وزارة الثقافة الهادفة للتنوير والتوعية المجتمعية تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى صالون أوبرا دمنهور الثقافي فى السابعة مساء الأثنين ٩ ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور بعنوان" مناهضة العنف ضد المرأة " بمشاركة الكاتبة الصحفية والروائية سلوى بكر ، الدكتورة أمل عبد السلام أبو الخير ، الدكتورة تانديار سمير ويدير اللقاء الإعلامى حسن الشاذلى ،كما يعرض فيلمين قصيرين هما ( كفن ديكولتيه )للمخرجة نانسى كمال و(فستان ) للمخرج ألبير مكرم ومدير التصوير نبيل سمير .