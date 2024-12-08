نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهوى سلطان" يكتسح شباك التذاكر ويحقق أكثر من 800 ألف جنيهًا في يوم واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم "الهوى سلطان" في تحقيق إيرادات بلغت 834،156 جنيهًا يوم الجمعة 6 ديسمبر، ما يعكس إقبالًا جماهيريًا لافتًا منذ بدء عرضه، الفيلم يُقدَّم في إطار رومانسي اجتماعي خفيف، حيث يجمع بين الكوميديا والرومانسية في معالجة جديدة للعلاقات بين الأصدقاء.

قصة الفيلم وتغيير الاسم ثلاث مرات



يقدم "الهوى سلطان" حكاية مميزة تلامس قلوب المشاهدين من خلال مواقف حياتية بين مجموعة من الأصدقاء، تتخللها لحظات من الحب والصداقة في إطار اجتماعي مرح.

المثير أن اسم الفيلم تغيَّر ثلاث مرات قبل الاستقرار على العنوان النهائي، حيث بدأ باسم "قاعة الأوركيد"، ثم "سارة وعلي"، قبل أن يتم اختيار "الهوى سلطان" ليعكس جوهر القصة.

نجوم لامعون وتألق في الأداء



الفيلم من بطولة نخبة من النجوم، بينهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وسوسن بدر.

كما يشارك فيه خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وفدوى عابد، وهو من إخراج هبة يسري، التي أضفت لمسة مميزة على العمل.

أحمد داود يكشف أسباب غيابه عن "أولاد رزق 3"



على هامش مشاركته في الفيلم، أوضح الفنان أحمد داود سبب عدم مشاركته في الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق"، مشيرًا إلى أن الظروف حالت دون تحقيق هذا التعاون.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090: "كنت أتمنى المشاركة في "أولاد رزق 3" لأن هذا المشروع قريب جدًا إلى قلبي وقدم لي نجاحًا كبيرًا، لكن تعارض المواعيد مع تصوير فيلم "الهوى سلطان" حال دون ذلك".

مشروع سينمائي نقل أحمد داود إلى مرحلة جديدة



وأكد داود أنه يشعر بامتنان كبير لتجربته في "أولاد رزق"، موضحًا أن العمل ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرته الفنية. وأضاف: "حاولت التوفيق بين مواعيد التصوير في السعودية ومواعيد تصوير "الهوى سلطان"، لكن الأمر كان مستحيلًا".

آمال كبيرة على نجاح "الهوى سلطان"



مع هذا الإقبال الجماهيري المميز، يبدو أن "الهوى سلطان" سيحقق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، الفيلم لا يقتصر على تقديم قصة رومانسية فقط، بل يحمل رسائل إنسانية واجتماعية بأسلوب يمزج بين المرح والعاطفة، مما يجعله واحدًا من أبرز الأفلام في نهاية هذا العام.