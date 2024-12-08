فعاليات ثقافية وفنية في حي الأسمرات

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت منطقة الملاعب بحي الأسمرات فعاليات متنوعة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم، تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود وزارة الثقافة للاحتفال بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات في القاهرة.

ورش فنية تفاعلية للأطفال



تضمنت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية التي نالت إعجاب الحضور، منها ورشة تصميم إكسسوارات بالخرز الأبيض، وورش عمل مشغولات يدوية باستخدام خامات متنوعة. كما شملت الفعاليات ورشة لتصميم أشكال فنية بخامات معاد تدويرها، وورشة أخرى لصناعة ماسكات بالفوم جليتر احتفالًا بالعام الجديد.

عرض مسرحي مميز للأطفال



اختتمت الفعاليات بعرض مسرحي بعنوان الزهور الجميلة، قدمته فرقة مسرح طفل قصر ثقافة جاردن سيتي، تأليف وإخراج عبير شلتوت، لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، مما أضاف أجواء من الفرح والبهجة إلى اليوم.

دور ثقافي مستدام بمناطق الإسكان الآمن



أقيمت الأنشطة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، كما تأتي هذه الفعاليات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، استكمالًا لما تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من أنشطة دورية مكثفة بمناطق الإسكان البديل للعشوائيات.

أنشطة متنوعة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم



أعلنت هيئة قصور الثقافة عن برنامج مكثف خلال الشهر الحالي، يتضمن أكثر من 100 نشاط ثقافي وفني في مختلف المحافظات، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم، تأكيدًا على أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع وتعزيز قدراتها.