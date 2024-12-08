تكريم محمد عبد المتعال في حفل تخرج الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لعام 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية احتفالًا مميزًا بتخريج دفعة جديدة من حملة الماجستير والدكتوراه لعام 2024، في أجواء مبهجة مليئة بالتقدير للجهود المبذولة من الطلاب والأكاديمية.

تكريم محمد عبد المتعال لإنجازاته في إدارة الإعلام



قام الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، بتكريم محمد عبد المتعال، مدير عام شبكة قنوات MBC مصر وشمال إفريقيا، تقديرًا لمسيرته الناجحة في إدارة المؤسسات الإعلامية العربية.

عبد المتعال، الذي بدأ مشواره بالتليفزيون المصري، قدم نموذجًا يُحتذى به في الدمج بين الإدارة والإعلام، مما أهله ليصبح واحدًا من أبرز القيادات الإعلامية.

حضور شخصيات بارزة في الحفل



حضر الحفل نخبة من الشخصيات الهامة، أبرزهم سمو الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، والدكتور رائد الجبوري، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الفنانة ريم مصطفى، كما شارك في الحفل عدد من السفراء والنواب والمستشارين ورجال الأعمال.

الأكاديمية العربية ومساهمتها في العمل العربي المشترك



تُعد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تطوير التعليم والتدريب في مجالات الإدارة والمالية، بما يعزز الكفاءات العربية.