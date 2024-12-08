محيي إسماعيل: بيعجبني كريم عبدالعزيز.. وأمسح الأرض بالغير متواضع

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الفنان محيي إسماعيل بالنجم كريم عبد العزيز، واصفًا إياه بأنه يمتلك الكاريزما والحضور الذي يجذب الجمهور. وقال محيي: “بيعجبني كريم عبد العزيز.. ليه شكل وليه تأثير وليه هيبة”.

أبرز تصريحات محيي إسماعيل

وتحدث إسماعيل في لقاءه مع الفنانة بشرى، في برنامجها بره الصندوق، المذاع عبر شاشة قناة هي، عن أهمية التواضع المقترن بالعلم، مؤكدًا: “بالعكس، أنا مع الإنسان المتواضع ما دام يكون ذا علم، العلماء ورثة الأنبياء، لكن لو واحد عادي؟ امسح بيه الأرض”.

وفي سياق حديثه، تطرق محيي إلى رأيه في الأبراج والتنجيم، مشيرًا إلى أنها قد تحمل أحيانًا بعض الأمور الصادقة، لكنه لا يعتبرها علمًا موثوقًا، قائلًا: “الأبراج ساعات أحس أن فيها حاجات صادقة، خصوصًا في البرج بتاعي، لكن ده مش معناه إنها إجابة شافية، هي مجرد اجتهادات، وماليش صلة بيها.. واللي بيعملوها مجانين وهبل.”

وسرد إسماعيل موقفًا طريفًا عن تجربة مع التنجيم، قال فيه: “مرة دكتورة اصطادتني وقالتلي: حط عينك في الفنجان دا عشان أقرأهولك. قلتلها يعني إيه؟ هتقرأي إزاي؟ قالتلي: طب اسمحلي أقرأه من غير ما تحط عينك. ولا فهمت حاجة، تقوللي: بص الراجل دا ماشي إزاي وبيقابل واحدة ست!



انضمام بشرى لقناة هي

سبق وأعلنت قناة هي، انضمام النجمة بشرى لإعلاميات القناة، حيث تقدم بشرى برنامج يحمل اسم بره الصندوق، يذاع يومي السبت والحد في تمام السادسة مساء، وتستضيف بشرى خلال برنامجها عدد من نجوم الفن والمشاهير من أجل تقديم وجبة إعلامية ترفيهة دسمة لجمهورها، معلقة: بحاول اتواصل مع جمهوري بشكل أكبر