أبرزهم لام شمسية وموضوع عائلي.. ياسمينا العبد تنتظر 4 أعمال الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة ياسمينا العبد، حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر عرض 4 أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزهم: مسلسل موضوع عائلي 3 ومسلسل لام شمسية الذي يتم عرضه في السباق الرمضاني 2025 وفيلم سكر 2 ومسلسل ساعته وتاريخه.

ياسمينا العبد

فيلم "سكر2"

بداية بفيلم سكر 2، والذي سيكون العرض الأول له في مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، ياسمينا العبد، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

مسلسل “ساعته وتاريخه”

ويعرض لها يوم 5 ديسمبر مسلسل ساعته وتاريخه، وتشارك ياسمينا بطولة إحدى الحلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد داش، أحمد أمين، مريم الجندي، مايان السيد، أروى جودة، خالد أنور، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويعرض على قناة DMC.

مسلسل “موضوع عائلي 3”

وتنتظر ياسمينا مسلسل موضوع عائلي 3 خلال شهر ديسمبر الحالي، وتقدم خلال العمل دور شيماء، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم عرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل “لام شمسية”

ومؤخرًا انضمت ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في رمضاني 2025، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

أحدث أعمال ياسمينا العبد

وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا 2، الذي عرض على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها second chance.

أبطال وصناع مسلسل “البحث عن علا 2”

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

آخر أعمال ياسمينا العبد

يذكر أن ياسمينا العبد شاركت في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل مسار إجباري، العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.