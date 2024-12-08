نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجر أحمد زكي أقل مني.. محيي إسماعيل يكشف كواليس فيلم “الباطنية”: الدور كان بتاعي في البداية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الفنان محيي إسماعيل خلال استضافته في برنامج بره الصندوق الذي تقدمه الفنانة بشرى على قناة هي، بأنه كان المرشح الأصلي لدور البطولة في فيلم “الباطنية”، الذي جسده لاحقًا الفنان أحمد زكي.

أبرز تصريحات محيي إسماعيل

وأوضح إسماعيل أن الدور كان معروضًا عليه، لكنه طلب أجرًا مرتفعًا في ذلك الوقت، بينما طلب أحمد زكي أجرًا أقل، ما جعل صناع الفيلم يفضلون زكي للدور. وقال: “وقتها ندمت إني رفضت، بس دلوقتي مش ندمان لأن دي طبيعة الحياة، جاي الدنيا وماشي منها.”

انضمام بشرى لقناة هي

سبق وأعلنت قناة هي، انضمام النجمة بشرى لإعلاميات القناة، حيث تقدم بشرى برنامج يحمل اسم بره الصندوق، يذاع يومي السبت والحد في تمام السادسة مساء، وتستضيف بشرى خلال برنامجها عدد من نجوم الفن والمشاهير من أجل تقديم وجبة إعلامية ترفيهة دسمة لجمهورها، معلقة: بحاول اتواصل مع جمهوري بشكل أكبر.