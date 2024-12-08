انت الأن تتابع خبر إطلالات ميغان ماركل في 2024 جمعت بين الرقي والبساطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت ميغان ماركل في كل ظهور لها خلال عام 2024 أن تخطف الأنظار بإطلالتها الأنيقة التي اعتمدت فيها على البساطة لتكون السمة المميزة لها، وحافظت على الجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية، واختارت في بعض المناسبات إطلالات جريئة جعلتها محل حديث الجميع، وفي بعض المناسبات الأخرى اختارت الظهور بالإطلالات الكاجول لذا إليك أبرز إطلالات ميغان ماركل على مدار عام 2024.

أجمل إطلالات ميغان ماركل في 2024

كانت أكثر الإطلالات جذباً للاهتمام، هو ظهورها بفستان أحمر من توقيع كارولينا هيريرا، والذي سبق أن ارتدته في عام 2021، ما أظهر جرأتها في إعادة تدوير الأزياء بطريقة أنيقة ومميزة.

يتميز الفستان بتصميم ضيق يعانق الجسم مع فتحة عند الرقبة وأخرى عند الساق، ما أضفى عليه لمسة من الجاذبية والرقي، وفي هذه الإطلالة، تخلت ميغان عن الذيل الطويل الذي كان يميز الفستان في السابق، مما جعل الإطلالة أكثر بساطة، لكنها حافظت على طابعها الفاخر عبر اختيار حذاء ساتان أحمر وإكسسوارات ذهبية بسيطة.

وعلى مدار العام ظهرت ميغان ماركل بصحبة الأمير هاري في الكثير من الأنشطة الخيرية، كان من بينهم حفل افتتاح Godmothers خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث ظهرت في إطلالتها الأولى بجمبسوت داكن من توقيع Club Monaco بتصميم جمع بين التفاصيل العصرية والكلاسيكية حيث تكون الجزء العلوي من قميص بدوم أكمام وحزام عريض من نفس قماش الجمبسوت، وانسدل الجزء السفلي بسروال بقصة مستقيمة، وأكملت إطلالتها بقلادة مرصعة بالألماس وساعة فاخرة من دار كارتييه Cartier وحذاء بني اللون من Jimmy Choo.

ميغان ماركل مع الأمير هاري

من الناحية الجمالية لم تبالغ ميغان ماركل كثيراً في ظهورها، حيث اعتمدت هذه المرة تسريحة ذيل الحصان مع المكياج الناعم المعتاد لها.

وفي الليلة الثانية لذلك الحفل، اختارت الظهور بإطلالة غلب عليها الطابع الكاجول، بسروال كريمي اللون بأرجل واسعة من Ralph Lauren، ونسقت معه بلوزة بسيطة باللون الأبيض، واعتمدت على نفس العقد الذي ظهرت به في الإطلالة الأولى وخاتم وسوار من كارتييه.

إطلالات ميغان ماركل خلال زيارة كولومبيا

كانت زيارة ميغان ماركل لكولومبيا على مدار 4 أيام بصحبة الأمير هاري واحدة من الزيارات التي حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام، خاصة مع إطلالاتها التي اتسمت بالأناقة والبساطة.

خلال إحدى الفعاليات، ارتدت ميغان ماركل تنورة ميدي مطرزة بالورود المتنوعة، نسقتها مع قميص كلاسيكي أبيض يتميز بأزرار أمامية وأكتاف عريضة وياقة صغيرة، وحرصت على إضافة إكسسوارات بسيطة أكملت المظهر الراقي الذي حاز إعجاب متابعيها.

وفي زيارة لجامعة EAN برفقة الأمير هاري، ظهرت ميغان ماركل بإطلالة رسمية أنيقة، حيث ارتدت طقمًا بني اللون من تصميم فيكتوريا بيكهام، مكونًا من قميص طويل بأكمام وياقة عالية مع تفاصيل من الشمواه، نسقته مع سروال حريري واسع من La Ligne، ما منحها مظهرًا كلاسيكيًا بلمسة عصرية.

أما في مناسبة أخرى خلال الرحلة، تألقت ميغان ماركل بفستان مزخرف بنقشات هندسية من تصميم جوهانا أورتيز، مستوحى من التحولات الجمالية للأقمشة الكولومبية، وأكملت الإطلالة بحذاء من Jimmy Choo ومجوهرات راقية من Cartier، مما أضفى لمسة فخامة على المظهر الأنثوي المميز.

ميغان ماركل في زيارة كولوميبيا

كانت التنورات التي اعتمدتها ميغان ماركل في هذه الزيارة أنيقة للغاية، حيث ظهرت فيها بتنورة ميدي مطرزة بألوان زاهية مثل الأزرق والوردي والبرتقالي، حيث جاء التصميم مستقيمًا حتى أسفل بخصر مرتفع، مما أضفى لمسة من الرقي والبساطة على مظهرها، ونسقت التنورة مع قميص كلاسيكي أبيض بأزرار أمامية وياقة صغيرة.

وفي إطلالة أخرى، اختارت تنورة ميدي بيضاء مطبعة بدوائر داكنة، مع قميص أبيض بأكمام طويلة وياقة صغيرة، مما يعكس أسلوبها الكلاسيكي الأنيق.

ولم تتوقف ميغان عند ذلك، بل ظهرت أيضًا بتنورة بيضاء ناعمة وبخصر مرتفع، مع توب أبيض ذي أكتاف عريضة وفتحة رقبة مستديرة. أضافت لمسة من الأناقة بارتداء قبعة بيضاء مزينة بشريط أسود ونظارة شمسية.

إطلالات ميغان ماركل في زيارة نيجيريا

خلال زيارتها إلى نيجيريا في مايو 2024، تألقت ميغان ماركل بمجموعة من الإطلالات الراقية التي جمعت بين الأناقة والبساطة مع لمسات عصرية تعكس احترامها للثقافة المحلية.

ميغان ماركل في نيجيريا

بدأت ميغان ماركل زيارتها بفستان طويل بلون الوردي الخوخي من تصميم Heidi Merrick، نسقته مع أقراط ذهبية عتيقة وسوار من كارتييه، ما أضفى لمسة ناعمة وأنيقة على إطلالتها، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف.

وفي فعالية أخرى، اختارت بدلة بيضاء من Altuzarra، جاءت مع بليزر بقصة محددة وبنطلون مستقيم، مكملة إطلالتها بأحذية من Manolo Blahnik وإكسسوارات من كارتييه، ما منحها مظهرًا رسميًا.

كما كرمت ميغان ماركل البلد المضيف بارتداء زي نيجيري تقليدي مصنوع يدويًا خلال زيارتها لمقر حاكم الولاية، حيث ارتدت بلوزة بيضاء مع تنورة مصنوعة من قماش Aso-oke، وهو قماش تقليدي يعبر عن التراث الثقافي النيجيري