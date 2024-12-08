انت الأن تتابع خبر منة شلبي توجّه رسالة شكر لجمهور السعودية بعد نجاح مسرحيتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة منة شلبي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من مسرحيتها "شمس وقمر" التي عُرضت على مسرح بكر الشدي في الرياض، في الفترة من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الى 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، احتفالاً بالنجاح الذي حققته عروض مسرحيتها الأولى في مسيرتها الفنية.

وعلّقت منة على الصور برسالة شكرت فيها جمهور المملكة العربية السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ لدعمه لها في أول تجربة مسرحية في مشوارها الفني، كما وجّهت الشكر الى كل مَن ساهم في تقديم هذا العمل المسرحي للجمهور.

وقالت منة: "لقد كانت تجربة رائعة وفريدة من نوعها مع أشخاص مميزين للغاية "شمس وقمر" ممتنة جداً للجمهور الرائع والدعم الكبير من معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وكانت مسرحية "شمس وقمر" قد رفعت شعار "كامل العدد" في أول يوم عرض لها على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وتصدّر اسم المسرحية أيضاً "تريند تويتر" حيث احتل المركز الأول على نفس الموقع بعد ساعات قليلة من عرضها الأول.

المسرحية من بطولة: منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا...، وهي إنتاج حماده اسماعيل، تأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.