انت الأن تتابع خبر إياد نصار يتحدث عن شخصيته في فيلم «من أيام الجيزة» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان إياد نصار عن تفاصيل فيلمه الجديد «من أيام الجيزة» والمقرر عرضه قريباً في دور العرض السينمائية.

ونشر «إياد» فيديو يجمع مشاهد وصور من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحته الشخصية على إنستجرام وعلق قائلاً:«استنوا فريد في فيلم من أيام الجيزة.. شخصية بحبها في فيلم بحبه.. أول مرة كوميدي ربنا يستر.. قريبا».

أبطال الفيلم

فيلم «من أيام الجيزة» من بطولة محمد ممدوح وأية سماحة ومحمد لطفي وحاتم صلاح ومن إخراج مرقص عادل.

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