الثقافة تطلق برنامج ”مصر جميلة” لاكتشاف مواهب طلاب المدارس بقنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - تطلق وزارة الثقافة، صباح اليوم الأحد، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، بمحافظة قنا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، لاكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين من طلاب المدارس، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية تقدم بالمجان بعدد من مدارس قنا الجديدة، وذلك حتى 12 ديسمبر الحالي، في مجالات الموسيقى "عزف وغناء"، الفنون التشكيلية، المسرح، الكتابة الإبداعية، والأداء الحركي، ويقوم بالتدريب فيها نخبة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب بعرض مواهبهم في بيئة داعمة.

البرنامج تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا، برئاسة أنور جمال.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة" بدءا من فترة الإجازة الصيفية بعدة محافظات منها دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، والمنيا، وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة، لاكتشاف ودعم المزيد من المواهب الفنية، لخلق جيل جديد من المبدعين يسهم في إثراء المشهد الثقافي.