عمرو الشاذلي لـ دوت الخليج الفني: غنائي لـ " سبتو ليه" فكرة مصطفى الربيعي.. وكل الفنانين رقم واحد بالنسبة لي (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

كانت فكرة مصطفى الربيعي أن نتشارك الغناء معًا.

بحضر أغنية مصرية لحني وكلامي لـ مصطفى الربيعي

سرقة الألحان مرفوضة لكن وارد يحصل توارد أفكار

كل ألحاني نقطة إنطلاقة وتحدي جديد

عمرو الشاذلي من أهم أسماء التلحين في مجال الأغنية المصرية، لفت أنظار كبار المطربين مثل أصالة وتامر عاشور بألحانه المميزة والفريدة من نوعها وله العديد من الأغاني التي لاتزال عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن منها هيجيلي موجوع، فوق، حان الآن وآخرهم سبتو ليه الذي يشارك في غنائها مع المطرب مصطفى الربيعي.

وحاور دوت الخليج الفني عمرو الشاذلي ليكشف عن فكرة غنائه بجانب التلحين وأعماله القادمة.

فكرة غناء عمرو الشاذلي لـ سبتو ليه

وكشف عمرو الشاذلي عن فكرة تقديمه لأغنية سبتو ليه، معلقًا:" أغنية سبتو ليه بحبها جدًا وكانت فكره مصطفى إننا نتشارك العمل بالغناء معًا، وأسعدني الغناء مع المبدع مصطفى الربيعي، ولا توجد أغنية أخرى بصوتي هذه الأغنية فقط ضمن الألبوم، ولكن عامل للفنان مصطفى أغنية تانية مصرية كلامي ولحني".

صداقة قوية لـ عمرو الشاذلي وعمرو المصري

وعن علاقته بالشاعر عمرو المصري أضاف "عمرو المصرى من أقرب الشعراء لقلبي وهو صديقي وابتدينا مشوار الفن سوا وأعمال كتير بتربطنا ببعض ".

خناقات المطربين حول الأرقام



أما عن فكرة خناقة المطربين حول الأرقام أشار:"لا كلهم فنانين كبار ويسعدني اشتغل معاهم كلهم وكلهم بالنسبالى رقم واحد، مفيش فنان معين أود العمل معه لأن حابب اشتغل مع كل الفنانين وكلهم بالنسبالي مهمين فا أنا عايز اشتغل معاهم كلهم".

موقف عمرو الشاذلي من سرقة الألحان

وعن فكرة سرقة الألحان أضاف: "سرقة الألحان أكيد شىء مش حلو ومرفوض

إلا لو حصل تشابه فني غير مقصود وده وارد بيحصل توارد خواطر وأفكار،

وكل ألحاني بعتبرها نقطة إنطلاق وتحدى جديد للى عايز اقدمه بعد كده".

واختتم حواره:"إن شاء الله يوجد عدة أعمال مع معظم فنانين الوطن العربي".