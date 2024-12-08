نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي ينشد "إلى حضرة" و"يا دارنا" في مسيرة الاتحاد 2024 بالوثبة في أبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وضيوف دولة الإمارات وسمو الشيوخ، قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي لوحتين فنيتين جسّدتا معاني الانتماء والاعتزاز بقائد الوطن والوحدة الوطنية الإماراتية، مبرزًا روح التضامن والتلاحم بين القيادة والشعب، وذلك في احتفالية "مسيرة الاتحاد" التي نظمها ديوان الرئاسة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد لعام 2024.



تفاصيل اللوحة الأولى

شهدت اللوحة الأولى بعنوان "إلى حضرة" اعتزاز شعب الإمارات وقبائله بقوة تلاحمهم وترابط نسيجهم الوطني بقائد مسيرة الاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال الجسمي في كلمات اللوحة الغنائية التي كتبها الشاعر حميد سعيد النيادي، ولحنها محمد الأحمد، ووزعها فهد سواح، مع مكساج وماستر علي الأمير:



إلى حضرة سموٍّ في علوٍّ مثل نجم سهيل

شبيه الشامخات الراسخات وساميات الجاه

إلى القايد إلى محمد بن زايد مَنار الجيل

يغني المجد ويمجِّد ويتردد صدى معناه.

تفاصيل اللوحة الثانية

وقدم حسين الجسمي اللوحة الثانية بعنوان "يا دارنا"، مرتديًا ثوب تراث الإمارات الذي كان يرتديه الآباء والأجداد، والتي قال فيها معبّرًا عن قوة الاتحاد وصلابة الإرادة للشعب:



يا دارنا يا دارنا

يا دار عالين المقام اهل الفخر

هذي الامارات ولها

نرخص بالأرواح ولها نسوم العمر

هذا وقد شارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، وقدم أبناء الإمارات لوحات من أهازيجهم الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن أصالتهم وتاريخهم العريق.