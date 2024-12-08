أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة زوجها ووالد بناتها المخرج المسرحي مصطفى سالم. كتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية بموقع Facebook صورة لزوجها مصطفى سالم، وعلقت كاتبة: "ابو بناتي مصطفي سالم في ذمه الله، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة". يذكر أن مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي، نادر الظهور في وسائل الإعلام، وهو من اكتشف موهبة زوجته بدرية طلبة وقدمها لأول مرة في مسلسل من تأليفه "برج الأبجدية" الجزء الثاني، وتزوجها وهي في عمر الـ18.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المخرج مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة زوجها ووالد بناتها المخرج المسرحي مصطفى سالم.كتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسم إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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