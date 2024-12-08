منى زكي بإطلالة بسيطة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي تحرص النجمة منى زكي على حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتواجدت في ثالث أيام المهرجان بإطلالة بسيط إقرأ المزيد

تحرص النجمة منى زكي على حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتواجدت في ثالث أيام المهرجان بإطلالة بسيطة وأنيقة. اختارت منى زكي فستانا بلون رمادي، بطول متوسط وبأكمام بطول ثلاثة أرباع، من تصميم Emilia Wickstead، مصنوع من صوف ميرينو فائق النعومة وشبه مهيكل، ويعكس التصميمات العملية لأربعينيات القرن العشرين، يتميز هذا الفستان بتصميم بسيط وضيق، بفتحة رقبة عميقة على شكل حرف V. ونسقت منى زكي الفستان مع حقيبة من تصميم دار Dior. يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (5 – 14 ديسمبر 2024) بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

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