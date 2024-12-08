نيكول سابا تشارك جمهورها صور من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة نيكول سابا، جمهورها و متابعيها صور لها من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعد من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نيكول سابا من كواليس “وتقابل حبيب”



أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز النجوم وهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال الفنانة نيكول سابا

و يذكر أن آخر أعمال نيكول، مسلسل "نقل عام" الذي تدور أحداثه حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال و صناع مسلسل "نقل عام"

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.