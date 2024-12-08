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أحمد جودة - القاهرة - "جاني في المنام".. نيللي كريم تكشف عن إسم مسلسلها الجديد رمضان 2025

شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، بصورة من كلاكيت مسلسلها الرمضاني الجديد لعام 2025، والذي يحمل اسم "جاني في المنام"، وكان المسلسل يحمل اسمًا مؤقتًا "ناقص ضلع" قبل أن يتم الاستقرار على اسمه الحالي، العمل من إنتاج شركة "ميديا هب – سعدي جوهر"، ويعد أحد أبرز المسلسلات المنتظرة للموسم الرمضاني المقبل.



ظهرت نيللي كريم في الصورة إلى جانب المخرج محمد شاكر خضير، والنجمات كندة علوش، روبي، وجيهان الشماشرجي، حيث بدت جميعهن بملابس سوداء أنيقة، تعكس الطابع المميز للعمل.

كواليس مسلسل “جاني في المنام”



بداية تصوير "جاني في المنام"

انطلقت صباح اليوم أولى مشاهد تصوير مسلسل "جاني في المنام" في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، بحضور معظم نجوم العمل. وأكد المخرج محمد شاكر خضير أن التحضيرات للعمل استغرقت وقتًا طويلًا لضمان تقديم تجربة درامية مميزة ومختلفة للجمهور.

كلاكيت أول يوم تصوير مسلسل “جاني في المنام”

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

يأتي هذا المسلسل بعد نجاح نيللي كريم في مسلسل "فراولة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، و المسلسل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة "Sky Limit" للمنتج أحمد دسوقي، و شارك نيللي في بطولته كل من شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنانة سمر مرسي.

روبي وكندة علوش تعودان للدراما

أما النجمة روبي، فتشارك في "جاني في المنام" بعد غيابها عن الساحة الرمضانية منذ مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عُرض قبل موسمين، المسلسل كان من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، منهم أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، وسميحة أيوب.

في المقابل، تعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب استمر ثلاث سنوات. حيث كان آخر ظهور درامي لها في مسلسل "ستات بيت المعادي"، النسخة العربية للمسلسل الأميركي "Why Women Kill"، وشاركها البطولة إنجي المقدم، تارا عماد، وأحمد وفيق، في عمل أخرجه محمد سلامة ولاقى إشادة واسعة.



"جاني في المنام".. تعاون مميز

مسلسل "جاني في المنام" يعد لقاءً فنيًا مميزًا يجمع بين نجوم من مختلف الأجيال، بقيادة المخرج محمد شاكر خضير، ويتوقع الجمهور أن يحمل العمل عناصر جديدة ومثيرة تعزز من مكانة الدراما الرمضانية لهذا العام.