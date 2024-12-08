نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مغنية يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والده برسالة مؤثرة على مواقع التواصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيا الفنان اللبناني باسم مغنية الذكرى الرابعة لوفاة والده برسالة مليئة بالحب والشوق نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث عبّر عن حزنه العميق لفقدان والده واشتياقه الكبير له.

ونشر مغنية صورة تجمعه بوالده الراحل، وكتب تعليقاً يعكس مشاعره الصادقة:

"أبي... الليلة هي الذكرى السنوية الرابعة لانتقالك إلى جوار ربه. والله يا بيي هيدي أول مرة ما بنتحسر على غيابك لأنو مطرح ما أنت هلق أحلى بكتير من هون." وأضاف: "يا بيي، بلدك يللي بتعشقو عاش بغيابك أيام سودا. ومش عارفين لوين رايحين. أكيد إيامك أحلى من إيامنا. الرحمة لروحك الطيبة يا بيي. اشتقتلك."

رسالة باسم لم تترك مجالاً للشك في حبه الكبير واعتزازه بذكريات والده، حيث عبّر عن شعوره بفقدانه الشخص الذي شكّل جزءاً أساسياً من حياته، لكنه في الوقت ذاته وجد في وفاته الراحة لروحه الطيبة بعيداً عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

هذه اللفتة أثرت في جمهور مغنية الذي بادر بمشاركته رسائل الدعم والتعاطف عبر التعليقات، متمنين الرحمة لوالده والصبر له ولعائلته. كما تفاعل عدد من الفنانين مع منشوره، حيث عبّروا عن تقديرهم لمشاعره الصادقة ووقوفهم إلى جانبه في هذه اللحظات المؤثرة.

باسم مغنية، الذي لطالما عُرف بأدواره المميزة وحضوره القوي على الساحة الفنية، أظهر من خلال هذا المنشور جانباً إنسانياً عميقاً يعكس حبه الكبير لعائلته وارتباطه القوي بجذوره.