منى زكي بإطلالة بسيطة في ندوتها التكريمية في مهرجان البحر الأحمر أقيم مساء السبت السابع من ديسمبر الجاري ندوة تكريمية للنجمة منى زكي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي إقرأ المزيد

أقيم مساء السبت السابع من ديسمبر الجاري ندوة تكريمية للنجمة منى زكي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وأطلت منى زكي بفستان بتصميم أنيق، مجمع عند الوسط بدربيهات، من تصميم دار أزياء Victoria Beckham.

وكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدور الرابعة النجمة منى زكي، وحصلت على جائزة "اليسر الفخرية" من المهرجان.

وألقت منى زكي بعد تسلمها التكريم كلمة قالت فيها: "دايما بشوف حظي حلو أوي إني اتولدت مصرية، في بلد بتقدر الفن بكافة أشكاله من بداية حضارتنا من آلاف السنين، من أيام قدماء المصريين وإحنا بنعبر عن نفسنا بالفن، لذلك اتولدنا كلنا بما فيهم أنا محبين لكل الفنون حب بالفطرة".

وأضافت منى زكي: "أشكر إدارة مهرجان البحر الأحمر على تكريمي وسعيدة بوجودي وسطكم النهاردة، وبالمحبة اللي أنا شايفاها في عيون زملائي وكل الحضور، والتطور المذهل في صناعة الفن في السعودية".

واختتمت منى زكي كلمتها قائلة: "في النهاية عايزة أشكر كل زملائي الفنانين وأساتذتي والمخرجين والمؤلفين والفنيين قدام وورا الكاميرا، كلهم لهم الحق في التكريم معايا النهاردة وأشكر جوزي لإنه أكبر داعم ليا، وأكتر حد محب وقف جنبي وساندني، هو الملك بتاعي بحبك جدا".