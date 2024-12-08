هنا الزاهد: تعرضت للتنمر في بداياتي بسبب صوتي كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها للتنمر في بداية مشوارها الفني وتأثير هذا عليها.وقالت هنا الزاهد خلال لقائها إقرأ المزيد

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها للتنمر في بداية مشوارها الفني وتأثير هذا عليها.

وقالت هنا الزاهد خلال لقائها في برنامج "ضيفي مع" من تقديم معتز الدمرداش: "أول ما بدأت أظهر تنمروا على صوتي قالوا صوتها مش لايق على شكلها، كانوا فاكرين أول ما شافوا شكلي رقيقة لقوا صوتي قوي".

وتابعت هنا الزاهد: "دا كان أول انتقاد جالي واتخضيت لأني عمري ما ركزت أصلا، وفي الأول قعدت أعيط وإيه دا صوتي وحش، بس لا الحمد لله إني مطلعتش رقيقة وكيوت".

وأكملت هنا الزاهد: "أنا مكنتش عارفة يعني إيه تنمر، في المدرسة كان في ولد شاطر أوي في التنمر وأنا مكنتش فاهمة معنى الكلمة، كان بيبهدل الناس".

وخلال اللقاء كشفت هنا الزاهد مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها.

وقالت: "لازم يبقى دمه خفيف علشان يفهم أنا بقول إيه. أنا ساعات بقعد مع ناس دمهم تقيل مش فاهمين أنا بقول إيه، وأقعد أقول إفيهات أفلام مبيردوش عليا".

وأضافت هنا الزاهد: "مهما كان فيه مميزات، اللي ميفهمش الإفيهات بتاعتي وهزار الأفلام بحس إنه من عالم تاني، ويبقى دمه خفيف بس مش عمال على بطال".

وتابعت: "يكون لذيذ بس في وقت الجد جد، مش مونولوجست، ويكون طيب معايا وشرس مع كل الناس، طيب بس مش أهبل".

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، المقرر طرحه في السينمات بتاريخ 26 ديسمبر الجاري.

وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" يشارك في بطولته كل من مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.