تغريم عمرو دياب 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في قضية "الشاب المصفوع"

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم، بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الشاب المصفوع من عمرو دياب".
وقررت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي علي أحد معجبيه وصفعه علي وجهه خلال محاولة التقاط صورة معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي لمحكمة الجنح.
وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه، بحسب موقع الأهرام.
وفى وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
أكد الشاب في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.
تعود الواقعة إلى يونيو الماضي، عندما انتشر فيديو ظهر فيه شاب حاول التقاط صورة مع عمرو دياب في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ليقوم الأخير بصفعه وإبعاده عنه.
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