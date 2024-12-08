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أحمد جودة - القاهرة - كزبرة يشكو منتقديه: “وصلت للتريقة على إسمي”

عبر الفنان أحمد بحر عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها، والتي امتدت إلى السخرية من اسمه الفني "كزبرة"، وأوضح كزبرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية الأستوري معلقًا: "ليه كل ما أنجح في ناس بتحاول تطلع صورتي وحشة، ويشوفوا ازاي يطلعوا فيا عيب".



و تابع: "بينتسب لي كلام أو يتقال مني بحاجات قديمة وأحيانًا بتوصل للتريقة على إسمي".



و أضاف: "ناس كتير نجحت تعاملوا بنرجسية عشان يعرفوا يتعاملوا مع الواقع.. وأنا مش عايز أوصل لده".



وأكد كزبرة أنه يرحب بالنقد البناء الذي يهدف إلى تطوير فنه، لكنه يرفض تمامًا السخرية التي تخرج عن حدود اللياقة، وأضاف أنه يركز حاليًا على تقديم أعمال جديدة لجمهوره، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتطوير أدائه وتقديم محتوى مختلف.

يذكر أن كزبرة حقق شهرة واسعة في مجال أغاني المهرجانات.

أحدث أعمال الفنان أحمد بحر

و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال كزبرة، هو فيلم "الحريفة 2"، ويأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

أبطال الحريفة 2

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.