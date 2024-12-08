نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 365 مليون مشاهدة.. رامي صبري يكشف عن سعادته بتفوق أغنيته "يمكن خير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان رامي صبري نجاح هائلًا بأغنيته "يمكن خير" وحصد أرقامًا قياسية على مختلف منصات الاستماع والمشاهدة، وكشف سعادته بهذا النجاح عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، حيث تجاوزت 365 مليون مشاهدة واستماع خلال عام 2023 وبداية 2024.



وأوضح رامي صبري أن الأغنية حققت:

* 150 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

* 160 مليون استماع على يوتيوب ميوزيك.

* 30 مليون استماع عبر أنغامي.

* 25 مليون استماع عبر سبوتيفاي.

وأكد أن الأغنية تصدرت قوائم التريند على مختلف التطبيقات والمنصات منذ إصدارها، وحظيت بشعبية واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأغنية يمكن خير من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.