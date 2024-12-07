"الناس بتضايق بنتي وهي ملهاش علاقة بالوسط".. منى زكي تكشف عن غضبها بسبب الانتقادات التي تمس عائلتها

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة منى زكي عن غضبها من الانتقادات التي تمس عائلتها، ولا يعنيها الانتقادات التي تتعرض لها عقب طرح أعمالها الفنية.

وقالت منى زكي خلال ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الـ 4:"أنا ما عنديش مشكلة مع الانتقادات، أكتر حاجة بتضايقني المس بعائلتي، بنتي كانت الناس بتضايقها على الأكونت بتاعها هي عندها 19 سنة دي حاجة غريبة جدًا إن حد يدخل يضايقها وهي ليست لها علاقة بالوسط".

يذكر أن حصلت الفنانة منى زكي على جائزة “اليسر الذهبي” خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي تستمر فعالياته حتى 14 ديسمبر الجاري، تحت شعار “للسينما بيت جديد”، داخل مدينة جدة.

وعبرت منى زكي عن سعادتها بالتكريم قائلة: «شكرًا للجميع، ولمهرجان البحر الأحمر على هذا التكريم في المملكة العربية السعودية، شرف كبير، أشعر دائمًا أنني محظوظة لأنني اتولدت في مصر، في بلد يقدر الفن بكل أشكاله، ومنذ أيام المصريين القدماء كنا نعبر عن أنفسنا من خلال الرسومات والفن، لهذا السبب وُلدنا جميعًا بمن فيهم أنا، محاطين بجميع أنواع الفنون».