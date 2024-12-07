القاهرة - محمد ابراهيم - لبلبة تشيد بمسيرة منى زكي الفنية: "لا يمكن تتكرر"

أشادت الفنانة الكبيرة لبلبة، بموهبة الفنانة منى زكي، ومسيرتها الفنية المميزة، واصفة إياها بأنها واحدة من أبرز نجمات جيلها، حيث حققت منى زكي نجاحات كبيرة استطاعت بها ان تحفر اسمها في قلوب الجمهور بأدائها الصادق وتنوع اختياراتها الفنية.

النجمة القديرة لبلبة

حيث قالت لبلبة خلال ندوة على هامش فعاليات مهرجان البحر السينمائي: "لما بشوفها بتمثل الدمعة بتنط من عيني من كتر الصدق وأدائها المتنوع، وكان ليا الحظ إني أشتغل معاها في فيلم "الجواهرجي"".

و تابعت حديثها قائلة: "لما ربنا بيخلق حد للفن بيبقى واحد بس، ومنى زكي لا يمكن تتكرر".

كما يذكر أن منى زكي قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، منها “سهر الليالي”، “احكي يا شهرزاد”، و”أصحاب ولا أعز”، وحققت نجاحات كبيرة في الدراما بمسلسلات مثل “تحت الوصاية” و”أفراح القبة”.

حيث تأتي تصريحات لبلبة تأكيدًا على المكانة المميزة التي تحظى بها منى زكي كواحدة من نجمات الصف الأول في مصر والعالم العربي.

آخر أعمال الفنانة لبلبة

وكان آخر أعمال الفنانة لبلبة مشاركتها في بطولة فيلم عصابة الماكس، مع الفنان أحمد فهمي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك به عدد كبير من الفنانين بينهم روبي وأوس أوس وحاتم صلاح ومصطفى بسيط، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا وحمو بيكا، ومن تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

أحداث فيلم "عصابة الماكس"

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي تشويقي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويبقى السؤال هل ستنجح العملية ام لا؟