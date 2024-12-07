تامر عبدالمنعم يعلن تأجيل مسلسله بمية الدهب لرمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد كتابة 11 حلقة فقط من مسلسل "بمية الدهب" .. تامر عبدالمنعم يقرر تأجيله لرمضان 2026

قرر الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف مسلسل "بمية الدهب" تأجيل تصوير المسلسل نظرا لعدم كتابة سوى إحدى عشر حلقة فقط إلى الآن.

الأمر الذي يستحيل معه الدخول للتصوير منتصف ديسمبر الجاري.

مسلسل "بمية الدهب" تأليف تامر عبّد المنعم وإخراج مرقس عادل ومن إنتاج الهرم وساند ميديا وماركيز هاوس.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بمية الدهب" كان من المفترض أن ان تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفا وهبي وتم ترشيح مجموعة من الفنانين.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي، هي أغنية «يا نحلة» التي تم طرحها خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» ومنصات الاستماع، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ألحان بلال سرور، ميكس وماستر سليمان دميان.