فن ومشاهير

تامر عبدالمنعم يعلن تأجيل مسلسله بمية الدهب لرمضان 2026

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد كتابة 11 حلقة فقط من مسلسل "بمية الدهب" .. تامر عبدالمنعم يقرر تأجيله لرمضان 2026

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

قرر الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف مسلسل "بمية الدهب" تأجيل تصوير  المسلسل نظرا لعدم كتابة سوى إحدى عشر حلقة فقط إلى الآن.

dca5e265f2.jpg

الأمر الذي يستحيل معه الدخول للتصوير منتصف ديسمبر الجاري.

b3f52a6662.jpg

مسلسل "بمية الدهب" تأليف تامر عبّد المنعم وإخراج مرقس عادل ومن إنتاج الهرم وساند ميديا وماركيز هاوس.

d3a855fb58.jpg

الجدير بالذكر أن مسلسل "بمية الدهب" كان من المفترض أن ان تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفا وهبي وتم ترشيح مجموعة من الفنانين.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي، هي أغنية «يا نحلة» التي تم طرحها خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» ومنصات الاستماع، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ألحان بلال سرور، ميكس وماستر سليمان دميان.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا