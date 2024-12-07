انت الأن تتابع خبر بعد مرور عام على طلاقها.. ابنة هيفاء وهبي تعلن خطوبتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي خطوبتها بعد مرور عام على طلاقها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

خطوبة ابنة هيفاء وهبي

وعلقت ابنة هيفاء وهبي على المنشور وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين تمنوا لها حياة سعيدة.

خطوبة ابنة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تحتفل بوقف إطلاق النار على لبنان

وسبق وأن احتفلت الفنانة هيفاء وهبي منذ قليل بانتهاء الحرب على لبنان والتي دامت لأيام عديدة مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي، وناشدت هيفاء وهبي شعب لبنان بالتكاتف معا لإعادة إعمار ما تهدم من جديد.

وقالت هيفاء وهبي في منشور رصده موقع تحيا مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: انتهت الحرب اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر، نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ، كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا. فقدنا أرواحاً غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض. لكننا أيضاً تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي، هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة. سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية، والى اخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب، قلوبنا وصلواتنا معكم.

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