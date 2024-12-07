انت الأن تتابع خبر إيفا لونغوريا تمازح أمينة خليل وتعلق على ضيق فستانها- بالفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال لقاء الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا والممثلة المصرية أمينة خليل ضمن فعالية "نساء في السينما".

وقد أبدت إيفا لونغوريا إعجابها بإطلالة وفستان أمينة خليل، ومازحتها متسائلة عما إذا كانت قادرة على التنفس بسبب الحزام الذي حدد خضرها، وقالت إيفا: "هل يمكنك التنفس؟" لترد أمينة خليل وهي تضحك: "على الإطلاق، ربما".

وكانت أمينة خليل قد أطلت بفستان طويل وضيق باللون الرمادي ومن قماش الساتان مع حزام كبير حدد خصرها.