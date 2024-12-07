انت الأن تتابع خبر مايان السيد تتحدث عن دورها بـ "ساعته وتاريخه".. وتوجه هذه الرسالة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة المصرية مايان السيد الجمهور مجموعة صور لشخصيتها "نادية" في مسلسل "ساعته وتاريخه"، وعلقت مستعينة بإحدى جمل الشخصية، وقالت: "طب انا عايزاه يقربلي و شوفي انا هعمل في ايه و لما تشوفي انا هعمل فيه ايه، مش هتخافي من راجل تاني ابداً" -نادية اهداء الي كل فتاة فقدت حياتها نتيجة للعنف و الابتزاز".

وبعد عرض البرومو الخاص بمسلسل "ساعته وتاريخه"، إفترض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن شخصية طالبة جامعة المنضورة نيرة أشرف التي قُـ ـتلت على يد شاب منذ سنوات، حاضرة في العمل وتقضمها الممثلة المصرية مايان السيد.

وعن هذا الأمر، شاركت شقيقة نيرة، شروق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، عبرت من خلاله عن غضبها من هذا الخبر، كما طالبت بوقف عرض المسلسل، مهددة برفع دعوى قضائية ضد القائمين عليه وقالت: "المسلسل ده اتعمل ع أي أساس، أنتم عندكم علم أن نيرة عاشت سنتين في رعب وخوف وألم، وكانت بتاخد مهدئات، ومكنتش بتعرف تنام من القلق وكمان الخمس محاضر اللي عملناهم في القاهرة والمحلة، نيرة كان لها حق، وهي عايشه قبل ما تروح بالطريقة دي ومخدتهوش هل أنتم اتكلمتو عن ده؟

أنتم عندكم علم احنا اتعذبنا قد أيه.. عشان نبعد الواد ده عنها.. كلمنا أهله كام مرة عشان يبعدوه عن نيرة عملنا محاضر في الأقسام واتبهدلنا واتمرمطنا. احنا بنحاول نتعايش، ونتخطى اللي حصلنا والمسلسل ده هيرجعنا لنقطة الصفر تاني.. ازاي مشاعر الناس عندكم ملهاش قيمه بالشكل ده؟"