انت الأن تتابع خبر حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستمتعان بوقتهما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر الممثل المصري حسن الرداد مقطع فيديو برفقة زوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، أثناء تواجدهما ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية الستوري.



ويظهر الرداد وهو يقوم بتصوير مقطع فيديو على طريقة "السيلفي" لتنضم إليه زوجته غانم، وهما يتجولان ويستمتعان بوقتهما ضمن فعاليات المهرجان، ويوجهان السلام إلى متابعيهم.

وقد بدا كل من الرداد و غانم في غاية السعادة خلال هذا الفيديو، الذي إعتبره العديد من المتابعين أنه "عفوي جداً"، ويظهر تواضعهما.